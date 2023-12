Como | Fabregas non può allenare | scelto il nome del sostituto

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ilè una seria candidata alla promozione e punta alla Serie A senza passare dai playoff. Nell’ultima partita è arrivata una sconfitta sul difficile campo del Brescia e la distanza dal secondo posto occupato dal Venezia è di appena due punti. La squadra si prepara per il big match contro il Palermo con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultimo ko. Arriva una novità importante sul fronte panchina. La deroga discade il 24 dicembre e il club ha deciso di affidare il compito di allenatore a Osian Roberts. Si tratta di un tecnico gallese, classe 1965. Ex calciatore, nel corso della carriera da allenatore è stato protagonista prima nelle giovanili del Galles, poi da viceallenatore e infine nel ruolo di assistente di Vieira al Crystal Palace. Serie B Serie B, gli squalificati: 11 ...

Successo del Brescia di Maran nel derby lombardo contro il Como. Lariani piegati 2 - 0 e frenati nella loro rincorsa al vertice. Dopo un primo tempo equilibrato, il match si decide nella

