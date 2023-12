“Come uno Sciame | manuale tattico per costruire un movimento da zero | e cambiare il mondo” | il manuale del Partito Pirata

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ibex Edizioni, casa editrice focalizzata sui processi di costruzione del consenso, pubblica oggi per la prima volta in italianounodi Rick Falkvinge, fondatore del primoal(quello svedese): ilpratico che ha cambiato per sempre la storia dell’attivismo politico, sociale e digitale. Che cosa ha permesso ad unappena nato di arrivare a competere con i partiti tradizionali, forti di budget per le campagne elettorali superiori di almeno due ordini di grandezza?è stato possibile che una realtà completamente auto-organizzata e nata online si sia replicata con successo in oltre 70 paesi, arrivando in pochi anni perfino a ottenere dei seggi al Parlamento europeo? Lo spiega in questo ...