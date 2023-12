Come si analizza il traffico di un sito web | guida essenziale

Leggi su wikitech

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Per chi possiede o gestisce unweb, comprendere ere ilweb è fondamentale. Le statistiche delnon sono solo numeri: sono indicatori vitali della salute, dell’efficacia e del potenziale di crescita del tuo. Nel processo di analisi di unweb possono emergere svariate criticità che influiscono sul suo; pensiamo, ad esempio, auna scarsa esperienza utente (al riguardo Lorenzo Pinna, professionista esperto in questa branca del digital marketing, spiega cos’è l’analisi UX e quanto è importante per captarne i segnali) possa incidere in maniera negativa sulla navigazione degli utenti e conseguentemente diminuire il ...