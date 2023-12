Colpo di scena alle primarie in Colorado | escluso Trump | “Ineleggibile dopo l’attacco a Capitol Hill”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Donaldnon potrà presentarsirepubblicane inin seguito all’esclusione della Corte Suprema dello Stato, previste per il 5 marzo 2024.è stato dichiaratoper il ruolo ricoperto nello scorso 6 gennaio 2021. La decisione è stata presa secondo la Sezione 3 del 14° emendamento della Costituzione, che impedisce a chi ha partecipato ad un’insurrezione di ricoprire cariche pubbliche. La cosa singolare è che questa norma è stata applicata per la prima volta nella storia in riferimento ad un candidato alla presidenza. La sentenza Un collegio composto da 7 giudici nominati da governatori democratici ha emesso la sentenza a ...