Coam Store apre a Milano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Aaldi via Machiavelli è in atto una vera e propria rivoluzione per gli appassionati e gli estimatori dei prodotti ittici di alta qualitàuna nuova galleria dove poter ammirare tantissime e pregiate specialità di salmone selvaggio dell’Alaska targato Scandia. L’azienda, nata nel 1964 a Morbegno, in Valtellina, con il proprio marchio Scandia, è da sempre leader, in Italia, nella lavorazione del salmone selvaggio dell’Alaska, un’eccellenza di bontà e di naturalità conosciuta in tutto il mondo. Il nuovodisi presenta come una vera e propria galleria, una località formativa, dove poter ammirare tantissime e pregiate specialità di salmone selvaggio dell’Alaska. Particolarmente apprezzato il salmone reale, che viene proposto in lunghe e carnose fette ...

Il salmone natalizio Rigorosamente selvaggio e affumicato artigianalmente

A proporlo, in particolare, è, storica azienda valtellinese che dal 1964 opera nel settore. Lo si può trovare nel suomilanese dove sono proposte tutte le linee a marchio Scandia, leader ...

Dal salmone selvaggio alle prelibatezze gourmet da Coam Milano Corriere del Vino

Coam, da mezzo secolo sinonimo di salmone selvaggio di qualità Italia a Tavola

Bravery Gaming, LLC Launches New COAM Games in Georgia Via Exclusive Partnership with Gaming Arts, LLC

NORCROSS, Ga. /PRNewswire/ — Bravery Gaming, LLC and Gaming Arts, LLC. are excited to announce the release of their first game pack of Coin Operated Amusement Machine (“COAM”) skill games in the ...

Dal salmone selvaggio alle prelibatezze gourmet da Coam Milano

“Coam” presenta il suo store di Milano uno spazio gourmet dove il salmone selvaggio dell’Alaska è il re indiscusso dei prodotti ittici. Per gli appassionati dei prodotti ittici di alta […] ...