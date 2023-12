CM com – Juve | Huijsen via a gennaio | è sempre più vicino al Frosinone | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) 2023-12-20 18:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Deanpiùal trasferimento alalla riapertura del calciomercato a. Dopo le 10 presenze stagionali collezionate in Serie C dalla formazione Under 23 e l’esordio in Serie A nella sfida contro il Milan dello scorso 22 ottobre, lantus ha deciso di far proseguire il percorso di crescita del difensore centrale classe 2005 in un club con cui si vantano ottimi rapporti e che hanno permesso negli ultimi mesi di sviluppare le qualità di altri giovani di grandi potenzialità come Enzo Barrenechea, Matias Soulé e Kaio Jorge. Oltre ad aver concluso nel2022 il passaggio in bianconero di Federico Gatti, che dalla ...