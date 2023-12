Clara vince Sanremo Giovani 2024 | con lei in gara a febbraio i Santi Francesi e BNKR44 – Il video

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)si è aggiudicata la vittoria dicon “Boulevard”. Icon “Occhi tristi” econ “Effetti speciali” sono arrivati secondi e terzi e andranno a. Per raggiungere il palco dell’Ariston del Festival disi sono sfidati anche Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Tancredi e Vale LP. Accompagnati da una band di otto elementi, tutti gli artisti insi sono esibiti dal Teatro del Casinò die sono stati votati dal direttore artistico Amadeus e dalla Commissione Musicale di. I 27 big hanno fatto passerella durante lo show per rivelare il titolo ...

BigMama - La rabbia non ti basta; The Kolors - - Un ragazzo una ragazza; Sangiovanni " Finiscimi; Il Tre " Fragili; Alfa " Vai!; Maninni " Spettacolare; Santi Francesi - L'amore in bocca;

Tutte le foto scattatate al Teatro del Casino di Sanremo in occasione della puntata speciale dedicata a Sanremo Giovani. Presenti anche i big ...

Il riassunto della puntata del 19 dicembre di Sanremo Giovani 2023 I tre nuovi Big in gara: a vincere Sanremo Giovani è Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, con una canzone, "Boulevard", tanto ...