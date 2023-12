?inghiz Ajtmatov e la mappatura letteraria della steppa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Partimmo. Nient’altro che la strada. Senza una meta, senza una ragione. Tutto il resto non importava più. Ci bastava essere l’uno accanto all’altra, sfiorandoci con gli occhi, con le mani. Asel’ mi sistemò meglio il berretto da militare. ‘Così è più bello!’ disse stringendosi teneramente a me. Il camion volava nellacome un uccello. Un nibbio appollaiato sulle rovine di un antico kunbez si librò in volo, sbatté le ali e planò basso sulla strada, come per sfidarci a gara.” ?è sicuramente una delle figure più importanticultura del Kirghizistan. Ministro di Gorbacëv durante la Perestrojka, ambasciatore in Lussemburgo e in Belgio,, come diplomatico, ha sostenuto cause e battaglie delle minoranze etniche. Come politico è stato fra i pionieri, negli anni Cinquanta, ...