Cinema | accordo sul primo contratto nazionale degli attori | minimi tabellari e tavolo sull’Ai

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Retribuzione minima fissata dai 650 ai 1.100 euro per posa. Introdotta la figura dell’«Intimacy coordinator» per prevenire molestie di genere

L'omissione del l'intervallo è parte del l'accordo di distribuzione tra Scorsese e la Paramount . Martin Scorsese non ha incluso un intervallo nella sua ... (movieplayer)

Retribuzione minima fissata dai 650 ai 1.100 euro per posa. Introdotta la figura dell’«Intimacy coordinator» per prevenire molestie di genere (ilsole24ore)

Firmato il primo contratto degli attori in Italia

AGI - Primo contratto collettivo nazionale per le attrici e gli attori dele della televisione in Italia: a firmarlo, questa mattina all' Anica, sono stati i sindacati ... L'per la stesura ...

21 dicembre Proroga mercato tutelato ; Gaza, salta accordo tregua ; Il nuovo film di Siani : di Italo Carmignani

#Mercatotutelato #energiaelettrica proroga di tre mesi ; #Pattodistabilità arriva l'accordo a #Bruxelles; ecco cosa succede @GabrieleRosana ; #Gaza niente accordo ...

TikTok, i creator sono le nuove star del cinema. Un utente su due sceglie il film sul social

Si diano pace i registi, gli sceneggiatori e pure le star. Su TikTok, quando si parla di cinema e serie tv, a convincere il pubblico ad andare in sala (o acquistare l’abbonamento a ...