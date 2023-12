Cina | Xinjiang | agricoltura intelligente a Changji 2

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), 20 dic – (Xinhua) – Pomodori in una sala espositiva dedicata alle scienze e alle tecnologie agricole a, nella Regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, ieri 19 dicembre 2023. La sala espositiva, entrata in funzione nel 2022, utilizza l’Internet delle cose e le tecnologie di irrigazione mirate per realizzare la semina altamente automatizzata di ortaggi. Negli ultimi anni,ha fatto progredire l’per aumentare la resa e la qualita’ dei prodotti agricoli. (Xin) Agenzia Xinhua