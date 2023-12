Cina | Shanxi | inaugurato museo con dipinti murali di 1 500 anni fa

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Taiyuan, 20 dic – (Xinhua) – Undirisalenti a circa 1.500fa, alla dinastia Qi settentrionale (550-557), e’ statooggi a Taiyuan, capoluogo della provincia settentrionale cinese dello. Situato nel villaggio di Wangjiafeng, nel distretto di Yingze, il Taiyuan Northern Qi Dynasty Mural Museum e’ stato costruito sulla base di scoperte archeologiche in una tomba di questa dinastia, la prima del suo genere in. La tomba di Xu Xianxiu, un funzionario di alto profilo dell’epoca, e’ considerata quella con imeglio conservati del periodo Qi settentrionale, che si estendono per oltre 300 metri quadrati. Icomprendono immagini della vita di Xu e di ...