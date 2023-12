Cina | mira a significativo miglioramento qualita’ produttiva entro 2027

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pechino, 20 dic – (Xinhua) – Laintende migliorare in modoladella propria manifatturail, secondo quanto dichiarato oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Nel frattempo, le capacita’ di gestione delladelle imprese manifatturiere saranno notevolmente migliorate, dato che verranno realizzati sempre piu’ prodotti di fascia alta, si legge in una linea guida pubblicata congiuntamente dal MIIT, dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria. La linea guida ha delineato quattro obiettivi chiave per le imprese, tra cui l’aumento della conoscenza delledi produzione, il ...