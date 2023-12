Cina | Hainan esporta frutta tropicale per oltre 36 mln yuan

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Haikou, 20 dic – (Xinhua) – La provincia meridionale cinese difino a lunedi’ avevatoper un valore di 36,77 milioni di(circa 5,15 milioni di dollari), con un aumento di 2,4 volte su base annua, ha dichiarato ieri la dogana locale. Secondo la dogana di Haikou, i frutti tropicali sono statiti negli Stati Uniti, nell’Unione Europea, in Giappone, ecc. Tra i fruttiti, il litchi senza semi e’ stato spedito per la prima volta in Thailandia e negli Emirati Arabi Uniti. I frutti tropicali di, come il mango, il litchi e il melone, negli ultimi anni si sono venduti con successo in tutto il mondo. L’industria del mango di Sanya rappresenta il piu’ grande settore della...