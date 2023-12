Cina | aumenta sostegno fiscale per ricostruzioni post-terremoto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pechino, 20 dic – (Xinhua) – Lahato i finanziamenti per i lavori di restauro nelle province del Gansu e del Qinghai colpite dal. Il ministero delle Finanze, insieme al ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali e al ministero delle Risorse Idriche, ha stanziato un totale di 220 milioni di yuan (31 milioni di dollari) di fondi per aiutare a restaurare le infrastrutture agricole e di conservazione dell’acqua danneggiate dopo ildi magnitudo 6,2 avvenuto lunedi’ sera. I fondi saranno utilizzati principalmente per il ripristino di serre, recinti per l’allevamento e l’acquacoltura, dighe, sistemi di irrigazione, strutture rurali per l’approvvigionamento idrico e bacini su piccola scala, secondo quanto dichiarato dai ministeri. Inoltre, sono state inviate ...