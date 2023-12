Ci paghi due volte il funerale | la battutaccia | ad Affari Tuoi finisce in disgrazia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) "Con 17mila euro ci fai undoppio, li mettono da parte per quello forse". E' la battuta più raggelante letta su X, l'ex Twitter, tra i tanti commenti alla puntata di martedì sera di, il quiz dell'access prime time di Rai 1 condotto dall'inossidabile Amadeus. In studio ci sono Carmela, concorrente rappresentante del Trentino Alto Adige proveniente per l'esattezza da Laives, in provincia di Bolzano, e come spalla la sorella Martina. Papà siciliano (da qui il nome) e mamma altoatesina, accento rigorosamente bolzanino, con Amadeus che scherza sulla sorella: "Abbiamo Calogera...". Si entra nel vivo del gioco e quando si arriva al dunque, con tre pacchi ancora da aprire, Carmela delude tutti. In palio ci sono 100mila, 15mila euro e la super-fregatura da zero euro. Il Dottore offre alle due sorelle concorrenti un ...