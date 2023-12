Christian De Sica ‘gigolò in pensione’ per Prime Video

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Gigolo' per CasoDee Pietro Sermonti padre e figlio in conflitto ma accomunati da uno stesso “mestiere”, quello di gigolò.punta, nel periodo natalizio, sull’ex re dei cinepanettoni per una commedia corale, dal titolo Gigolò per Caso, che gioca con i rapporti familiari e un tema pruriginoso. Nel cast anche Ambra Angiolini, Frank Matano, Asia Argento, Claudio Gregori (Greg), Antonio Bannò, Francesco Bruni, Giorgia Arena con Marco Messeri, Sandra Milo e Stefania Sandrelli, e le special guest star Gloria Guida, Isabella Ferrari e Virginia Raffaele. A seguito della malattia del padre (De), con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, Alfonso (Sermonti) scopre che il genitore gli ha sempre tenuto nascosto il suo vero mestiere, quello di gigolò. In crisi con la ...