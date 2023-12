Chora Media in rosso | disastro di Calabresi e Brera Mln di perdite Ok a due aumenti di capitale per 8 mln

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Natale “caro” per gli azionisti della società che controlla i podcast col marchioguidati da Mario. Qualche giorno fa, infatti, a Roma davanti al notaio Susanna Schneider s’è riunita l’assemblea dei soci della Be Content - di cui presidente è il produttore cinematografico Mario Gianani (marito dell’ex ministro Marianna Madia) ene è amministratore delegato - per deliberare duedi, di cui il primo più consistente per 8 milioni di euro e il secondo gratuito di 63mila euro a servizio di un piano di incentivazione. Segui su affaritaliani.it