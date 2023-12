Chiusura di stagione spettacolare per ACI Salerno del presidente Demasi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiAl 1° Master Show Bacci presso il Circuito Internazionale di Napoli in Sarno (SA) i driver con licenza Aciraccolgono un bottino di risultati ottimi. Ferrara vince tra le Bicilindriche, vittoria di Gruppo per Rea e De Angelis tra le Sport & Formula. Podio assoluto per Esposito tra le Turismo e trionfo di Gruppo per Bisogno, Tramontano e Criscuolo, conquistano la Classe Maiorino e Candido Non poteva concludersi meglio, con il successo sperato, la2023 per l’Automobile Clubche ottiene altri eccellenti traguardi anche nel fine-settimana di gara che anticipa lo stop invernale. Si è tenuto a Sarno, presso il Circuito Internazionale di Napoli, il 1° Ma­ster Show Bac­ci. Nel weekend dal 15 al 17 dicembre, la pista campana come da tradizione chiude la propria...