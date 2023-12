Chiara Ferragni | il video di scuse è stato copiato? Un' attivista palestinese giorni prima ha pubblicato un reel identico

Donazioni. Caso Ferragni, parla l'esperto: una lezione per chi fa marketing col sociale

- - >nel video in cui chiede scusa per la vicenda dei pandoro Balocco . "Per prima cosa dico che non va messa in croce la persona se ci sono stati degli errori nella vicenda dei pandori ...

Ferragni-Fedez, non solo il pandoro Balocco: tutte le multe per iniziative poco chiare. Dalla raccolta fondi s ilmessaggero.it

Tutti gli errori commessi da Chiara Ferragni nel video sul pandoro Balocco, spiegati dall'esperto Fanpage.it

Chiara Ferragni: la procura di Milano apre un fascicolo sul caso

A quanto pare ancora non è finita per Chiara Ferragni, infatti la procura di Milano apre un fascicolo sul caso del pandoro ...

I pandori (scaduti) della Ferragni A 130 euro su Ebay

Diversi gli utenti pronti a vendere il dolce, originariamente nei supermercati a fine 2022, ormai oggetto cult della tempesta mediatica che ha investito l’influencer ...