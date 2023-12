Chiara Ferragni | il Codacons tuona | «Togliete Ambrogino d' oro a lei e Fedez»

Dopo la multa dell’Agcom e i casi di commistione tra operazioni commerciali e beneficenza il profilo dell’influencer incassa la delusione degli ex ... (repubblica)

Continua a far discutere il caso di Chiara Ferragni legato al pandoro di Balocco e ora emergono nuovi scenari che risalgono a Pasqua. Secondo quanto ... (anticipazionitv)

Selvaggia Lucarelli vs sinistra: "Incapace di individuare anello debole pure in caso Pandori/Ferragnez"

E difende Meloni: "Non ha attaccato una cittadina per le sue opinioni ma ha commentato fatto di cronaca intercettano 'umori'" Selvaggia Lucarelli non vuole più parlare di, del caso ...

Ferragni-Fedez, non solo il pandoro Balocco: tutte le multe per iniziative poco chiare. Dalla raccolta fondi s ilmessaggero.it

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni per il pandoro Le scuse sono servite Corriere della Sera

Chiara Ferragni, il Codacons tuona: «Togliete l'Ambrogino d'oro a lei e Fedez»

Il Codacons ancora contro i Ferragnez. Un'istanza al Comune di Milano è stata avanzata dall'associazione dei consumatori affinché Palazzo Marino ritiri l'Ambrogino ...

Chiara Ferragni e la corsa alla donazione: con i soldi si comprano le scuse per un errore che sa di truffa

Nel “Si&No” del Riformista spazio al caso Ferragni-Balocco e alla multa dell’Antitrust. Beneficenza o operazione commerciale Ha ragione l’influencer