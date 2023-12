Chiara Ferragni | finisce malissimo dopo lo scandalo sul pandoro | cosa succede ora

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Personaggi TV. Non basta la multa di un milione chedovrà pagare per la faccenda del-gate. Per lei nuove ripercussioni da parte della Procura di Milano si stanno abbattendo. L’influencer più famosa d’Italia rischia di finire davvero nei guai. Codacons annuncia un nuovo esposto all’Autorità per la concorrenza, in cui si chiede di aprire un’istruttoria per pubblicità ingannevole e pratica commerciale scorretta. Leggi anche: Beneficenza,tocca a Fedez:svela il noto giornalista Leggi anche: Fedez e Lucarelli, è guerra: la frecciatina di lui e la replica di Selvaggia Caso-gate e non solol’Antitrust, ora la Procura di Milano potrebbe ad aprire un fascicolo sulla ...