Chiara Ferragni e quell’inaspettato attacco dalla Meloni

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 18 dicembre 2023- L’hanno amata, l’hanno odiata, l’hanno attesa al varco nell’attesa di un suo errore. E l’errore di, dopo anni di un’ intonsa aurea fatata, è arrivato: una strategia di comunicazione errata, così pare, che ha portato i fan della regina dei social a credere che, acquistando un pandoro Balocco ad un prezzo più che raddoppiato, avrebbero contribuito alla donazione per l’ Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. La donazione, invece, era già stata fatta molto tempo fa da Balocco, indipendentemente dal lancio del panettone. Certo, un errore molto grave che merita le sue sanzioni: e non ci aspettavamo che gli odiatori di professione asserragliati nel web non venissero fuori proprio ora, cogliendo l’attimo. ...