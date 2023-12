Chiara Ferragni | dopo il pandoro multata anche per le uova di Pasqua? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Continua a far discutere il caso dilegato aldi Balocco e ora emergono nuovi scenari che risalgono a. Secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano, infatti, l’imprenditrice digitale avrebbe realizzato nel 2021 e 2022 una sponsorizzazione simile a quella che è finita nella bufera in questi giorni, in questo caso con Dolci Preziosi.per quelle festeli, la collaborazione era nata per beneficenza, ma qui ci sarebbe qualdi più rumoroso.: ledicome ildi Natale? In queste ore è finita nel mirino un’altra collaborazione dirisalente al ...