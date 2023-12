Chiara Ferragni | dal pandoro alle uova di Pasqua | «lo schema» delle iniziative commerciali unite alla beneficenza

Tempi duri per l’immagine e la reputazione di Chiara Ferragni , l’influencer più di successo in Italia e al top anche a livello internazionale con 30 ... (velvetmag)

L’influencer, per la realizzazione del video di scuse , potrebbe aver preso ispirazione da Salma Shawa: l’attivista palestinese che quotidianamente ... ()

Instagram non funziona

Articoli più letti La Cina ha un nuovo supercannone elettromagnetico di Jorge Garay Dopo il caso Balocco,ha iniziato a perdere follower di Daniele Polidoro Ora Threads è disponibile ...

Ferragni, caso pandori: i pm aprono indagine

La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, per il momento senza ipotesi di reato né indagati, per il caso che ha coinvolto Chiara Ferragni e l’azienda Balocco per la pubblicità del pando ...

Scuse Chiara Ferragni, video copiato Pare proprio di sì, ecco da chi

A quanto pare il famoso video delle scuse postato dall'influencer non è del tutto originale: ecco da chi avrebbe "copiato" l'idea ...