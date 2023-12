(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Fin da ragazzo in famiglia il Natale era tempo di riflessione e di attesa. Di tradizione cattolica, nelle settimane di Avvento, la nonna spiegava a noi bambini la nascita del figlio di Maria, venuto ...

Si avvicina il ballottaggio di domenica per le presidenziali in Argentina . I sondaggi dicono Sergio Massa , attuale ministro dell’Economia, ma la ... (ilmanifesto)

Quasi a ogni intervista viene chiesto alla segretaria del Partito democratico Elly Schlein se si candiderà o meno alle elezioni Europee e se, in ... (ilfoglio)

L’accusa di rivelazione di segreto d’ufficio per il governatore Sicilia no Renato Schifani è prescritta. A quattro anni e mezzo dall’inizio del ... (ilfattoquotidiano)

Chi governa eviti trionfalismi e attacchi ossessivi alle opposizioni

... dovrebbero essere, come primo impegno, preoccupati di questa crisi democratica che riguarda tutti e pone sicuramente problemi ancora più acuti adeve governare il Paese. Non servono dunque ...

"La montagna è senza automedica e chi governa non fa nulla" UdineToday

Donzelli: «Appoggiare von der Leyen Non si stabilisce prima chi governa. Faremo crescere i conservatori» Corriere Roma

Non so quanto oggi gli elettori siano soddisfatti del modo in cui la Presidente e i suoi alleati corrispondano e interpretino davvero lo stato d’animo e le difficoltà che gli stessi elettori si trovan ...