Che crollo del Napoli contro il Frosinone | il Maradona fischia e grida | “Meritiamo di più”

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Da pochi minuti è terminata la gara di Coppa Italia tra iled ilcon la vittoria dei ciociari per 0-4. Ilsi fa male ancora in casa. Dopo le vittorie rimediate in Champions Leagueil Braga ed in campionatoil Cagliari, infatti, gli azzurri sono caduti questa sera allo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.