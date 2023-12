Champions League | ecco quanto hanno guadagnato le italiane

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)le squadrecon i bonus per le vittorie e i pareggi Come riportato da Calcio e Finanza, la UEFA ha versato oggi alle 32 società partecipanti un totale di 134,4 milioni di euro, relativi ai bonus per le vittorie e i pareggi ottenuti dalla quarta alla sesta giornata della fase a gironi dile. Lazio – 5,6 milioni di euroMilan – 5,6 milioni di euroInter – 4,66 milioni di euroNapoli – 3,73 milioni di euroTOTALE – 19,59 milioni di euro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: Tre sconfitte finora, invece, per i portoghesi del Benfica che ormai giocano solo per la gloria: ... (oasport)

La Roma cade sotto il Psg nella partita valida per la fase a gironi della Champions League femminile . Le giallorosse perdono per 1-3, contro delle ... ()

La DIRETTA testuale LIVE di Gas Sales Daiko Piacenza-Sport Lisbona e Benfica, partita valevole per il quarto turno del girone C della Cev Champions ... ()

Il LIVE in DIRETTA di Sassari-King Szczecin , sfida valida come 6^ giornata del Gruppo D della Champions League 2023 / 2024 di basket . Ci siamo, ... ()

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 20.45 Il girone in questo momento: Ajax 7 ... ()

Diretta Roma - Psg Champions femminile 1 - 3: segna Giugliano LIVE

ROMA - La Roma Femminile gioca al Tre Fontane contro il Psg nella quarta giornata del girone di. C'è da vendicare il 2 - 1 di Parigi per restare al primo o al secondo posto in classifica. E' l'ultima sfida del 2023 per Bartoli e compagne. Segui la diretta ...

Women's Champions League, ROMA-PSG 0-0: segui in tempo reale. A breve il calcio d'inizio (FOTO e VIDEO) LAROMA24

La Squadra della fase a gironi del Fantasy Football di Champions League UEFA.com

CHAMPIONS LEAGUE, TORTONA VINCE IN BOSNIA: 74-77

Dopo una gara sofferta Tortona vince in Bosnia, in casa dell'Igokea. Match che parte in salita, ma la squadra di Ramondino riesce a tornare in partita ...

Basket: Tortona soffre troppo, ma alla fine batte l’Igokea in Champions League

Si è appena conclusa a Laktaši, in Bosnia ed Erzegovina, la sfida valevole per la sesta giornata della Basketball Champions League tra i padroni di casa del Igokea m:tel e il Bertram Derthona Tortona.