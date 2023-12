‘Cerreto riparte’ attacca l’Asl | “Non utilizza i medici per il servizio 118 sulle ambulanze”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Cerreto Riparte nella persona di Vincenzo Di Lauro: “A distanza di qualche giorno siamo costretti ad intervenire nuovamente sulla questione delle118 che viaggiano senza medico a bordo. La ASL di Benevento, tradendo gli impegni assunti con le Parti Sociali e con le Istituzioni, continua a procedere ad ulteriori demedicalizzazioni del 118 nonostante ci sia la disponibilità deia coprire i turni vacanti. Le demedicalizzazioni attuate dalla ASL, non previste nel progetto sperimentale avviato il 1 luglio scorso, assumono un carattere di particolare gravità se si considera che sono determinate dalla decisione di non sostituire il medico assente per improvvisa per malattia. Stiamo verificando con preoccupazione che si sta eliminando gradualmente la presenza del medico ...