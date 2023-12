Centro Commerciale Collestrada | tanti doni per i bambini del Comitato Chianelli

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Calciobalilla, Lego, piccoli robot, bambole, speaker, scarabeo ealtri giochi sono stati donati anche quest’anno dalai piccoli ospiti del Residence “Daniele” e aie ragazzi in cura nella Struttura complessa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Quasi 50 giochi, per ragazzi di tutte le età, che saranno consegnati aisia a Natale, nella festa in programma il 21 dicembre, che alla Befana. Un gesto di solidarietà che è ormai diventato un appuntamento fisso e che vuole essere di supporto nei confronti delper la vita Danielee deimalati di tumore. “E’ il quinto anno che veniamo a ...