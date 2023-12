Celine Dion ha perso il controllo sui muscoli a causa della sindrome della persona rigida

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Amalattia immunitaria e progressiva di cui soffre da parecchi mesi,«haildei propri». Lo ha rivelato la sorella maggiorecantante di My Heart Will Go On parlando con il sito canadese 7 Jours. Claudetteha detto che«lavora sodo» per arginare le conseguenzena" che colpisce il sistema nervoso centrale...