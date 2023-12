(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Camera dei deputati ha negato per la seconda volta al Consiglio superiore della magistratura l’autorizzazione a utilizzare nel procedimento... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le canzoni trap Sei su dieci contengono espressioni violente nei confronti delle donne. Gli altri temi Autocelebrazione, rabbia, delusione,...

Ilè la gelosia (43%) perché ci sono tutte le altre ragazze che fanno laal trapper (59%) , ma queste non lo meritano perché vogliono solo vivere il lusso (65%), una vita sfrenata (59%)...

C'è un problema Corte costituzionale Il Foglio

LPN-Pnrr: Massi (Corte Conti), controlli per evitare problemi successivi - Economia e Finanza - Repubblica.it Finanza Repubblica

Magi (+Europa): «Sul patto con Tirana intervenga la Corte dei conti»

Immigrazione (Politica) Il deputato annuncia un esposto contro le spese pazze per i centri in Albania: si parte da 645 milioni in cinque anni. «Più leggiamo il ddl e più ci rendiamo conto che quel tes ...

Decisioni automatizzate sullo scoring: la Corte UE amplia la tutela del GDPR di fronte all’algoritmo

La Corte di Giustizia UE ha fornito importanti linee interpretative per individuare correttamente una “decisione automatizzata” e stabilire i termini di cancellazione dei dati ricavati da banche dati ...