C' è la sentenza sull' assalto alla Cgil ai tempi del green pass | le decisioni

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “Un giorno funesto per l'intera città, hanno colpito un simbolo dei lavoratori e della democrazia". È stata la frase con cui, il pubblico ministero Gianfederica Dito aveva anticipato, nella sua arringa, la richiesta delle condanne ad oltre 60 anni di carcere per le tredici persone accusate dell', avvenuto il 9 ottobre del 2021. E ora sono arrivate le sentenze. Il tribunale di Roma ha condannato Giuliano Castellino a otto anni e sette mesi di reclusione mentre Roberto Fiore a otto anni e sei mesi. Dopo lariguardante i due leader di Forza Nuova si sono levate in aula urla e grida come "gente come noi non molla mai" e "mo famo la guerra". I giudici hanno inoltre disposto altre cinque condanne: per Luigi Aronica, militante di Forza Nuova, 8 anni e mezzo, invece gli altri imputati Luca Castellini, ...