Catania | donna picchiata per strada chiede aiuto | arrestato 32enne

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio in viale Mario Rapisardi, l’attenzione dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura diè stata attirata da un veicolo che stava transitando a velocità sostenuta con a bordo unacheva. Velocemente gli agenti sono saliti a bordo della Volante per raggiungere l’auto. Purtroppo, a motivo della velocità sostenuta e dell’intenso traffico veicolare, aveva già fatto perdere le tracce. I poliziotti hanno quindi deciso di allertare la Sala Operativa, apprendendo che poco prima unaaveva contattato il Numero Unico di Emergenza, riferendo che il compagno l’aveva percossa. Proprio nel momento in cui stava per fornire maggiori informazioni si ...