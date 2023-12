Cassazione | la convivenza conta nell’assegno di divorzio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023), il periodo che precede il matrimonio cioè laavrà peso sull’assegno di, lache precederà il matrimonio avrà pesodi. Decisione decisiva per la Corte diche stabilisce che nel conteggio del mantenimento debba rientrare anche lapre-matrimoniale. Con la sentenza 35385 depositata, Le Sezioni Unite hanno stabilito la qualificazione dell’assegno al quale di dovrà tenere conto anche dellaquando essa ha: “i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune”. Considerati inoltre rinunce lavorative o professionali compiute nel periodo precedente al matrimonio da parte del coniuge ...

La convivenza prematrimoniale conta nella decisione sull'assegno di divorzio. Che cosa significa questa sentenza

La, invece, ha stabilito il principio per cui anche laprematrimoniale conta ai fini dell'assegno di divorzio: nell'ipotesi in cui le nozze siano state precedute da una ...

Assegno di divorzio e convivenza prematrimoniale: cosa cambia con l'ultima sentenza della Cassazione. Quanto ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Convivenza prematrimoniale da includere nell’assegno del divorzio: la sentenza della Cassazione Il Fatto Quotidiano

In Liguria 7 mila coppie non sposate, matrimoni in calo

Di fondo, c’è che il matrimonio in Liguria è in crisi nera e molto pazzerello, lo dicono tutte le statistiche. Crescono le separazioni, aumentano le cause in tribunale, esplodono le famiglie per le ...

Per la Cassazione conta anche la convivenza prematrimoniale nella decisione sull’assegno di divorzio. Che cosa comporta questa sentenza

Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, spiega che così però si parifica la convivenza al matrimonio, annullando la libertà di scelta ...