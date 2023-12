Caso La Russa jr | scovati dei video girati durante il presunto stupro

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 Esistono deicon i telefonini che documentano cosa è accaduto a casa del presidente del Senato Ignazio Lala notte del 18 maggio, dopo la quale una ragazza ha denunciato di aver subito a sua insaputa rapporti sessuali dal figlio Leonardo Apache e dal dj Tommaso Gilardoni. Secondo il Corriere della Sera è la novità dell’inchiesta della Procura di Milano: nei fotogrammi la giovane sembrerebbe cosciente e partecipe, ma allo stesso tempo ida soli non possono dimostrare se e quanto il mix di alcol e sostanze che aveva assunto possa aver alterato il suo stato mentale, compromesso la sua capacità di autodeterminarsi e poi ricordare l’accaduto. La scoperta dell’esistenza di questi filmati, innescata da una intercettazione, secondo il quotidiano, cambia i ...

