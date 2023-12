Caso Ferragni | procura Milano apre fascicolo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Senza ipotesi di reato né indagatiBalocco, ladiha aperto oggi un. Il provvedimento deltore Marcello Viola nasce dall’esposto, presentato dal Codacons e da Assourt, che ipotizza il reato di truffa sulla vicenda che vede protagonisti l'influencer Chiarae il gruppo Balocco per la vendita di alcuni pandoro.

"A questo proposito leggo che Amadeus ha dichiarato: 'Facciamo questo e poi ne parleremo'…Ma come poi ne parleremo?! I Jalisse hanno già chiamato il ... (247.libero)

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il buonumore per il Mattin Show ‘VivaRai2!’ capitanato da Fiorello con Biggio, Casciari e tutta la banda, a ... ()

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con il buonumore per il Mattin Show ‘VivaRai2!’ capitanato da Fiorello con Biggio, Casciari e tutta la banda, a ... (giornaledellumbria)

Caso Balocco - Ferragni, pm di Milano apre fascicolo senza reato né indagati

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, per ilche ha coinvolto Chiarae l'azienda Balocco per la pubblicità del pandoro. Dopo il deposito di un esposto ai pm per truffa, da parte di Codacons e Assourt, il procuratore Marcello Viola ...

Tutti gli errori commessi da Chiara Ferragni nel video sul pandoro Balocco, spiegati dall'esperto Fanpage.it

Chiara Ferragni si scusa per il caso del pandoro Balocco: cosa è successo Corriere della Sera

Ferragni, fuga di follower dopo il caso pandoro: Chiara a -63.000 in 5 giorni (e Fedez - 23mila). La strategia del silenzio dei Ferragnez (che non funziona)

Chiara Ferragni, che fine ha fatto dopo il caso pandoro L'influencer digitale (da 95.000 euro a post) è completamente scomparasa dai radar social dopo la notizia della maxi multa dell'Antitrust per ...

Dove ha sbagliato Chiara Ferragni Tutti gli errori comunicativi di ‘crisis management’

Sapere gestire una crisi non è solo un problema di "riparare alla figuraccia", ma vuol dire essere una buona imprenditrice. Lo spiega la prof Giovanna Cosenza ...