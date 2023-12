Caso Ferragni | appello dei sindacati | “Preoccupati per lavoratori Balocco”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Lanon venga penalizzata, perché altrimenti lo sarebbero a cascata tutti ie una città bella e importante dal punto di vista socio-economico per la provincia di Cuneo, come è quella di Fossano". E' l'raccolto dall'Adnkronos del segretario generale della Fai Cisl Cuneo, Antonio Bastardi, dopo la maxi-multa comminata dall'Antitrust per la vicenda dei pandori 'griffati' da Chiara. Della influencer e della sua campagna di comunicazione il sindacato non vuole parlare, ma ci tiene a sottolineare che la"ha sempre fatto beneficenza, non pubblicando assolutamente nulla e non dando risalto a queste cose, che secondo me – dice Bastardi – è sempre meglio se rimangono nell'anonimato". Ora però la bufera che si è ...