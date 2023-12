Caso Apache La Russa | il figlio del presidente del Senato in procura per l’interrogatorio | le immagini

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) LeonardoLadeldelIgnazio, è arrivato attorno alle 9.20 negli uffici delladi Milano per essere interrogato nell’ambito di un’indagine per una presunta violenza sessuale ai danni di una 22enne. Il giovane è accompagnato dagli avvocati Vinicio Nardo e Adriano Bazzoni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso La Russa jr, spuntano i video della presunta violenza sessuale girati con i cellulari

Secondo il quotidiano di via Solferino nei fotogrammi la giovane (che ha denunciato di aver subito a sua insaputa rapporti sessuali da LeonardoLa Russa e dal dj Tommaso Gilardoni ) ...

Leonardo Apache La Russa è entrato poco dopo le 9 in tribunale a Milano per essere interrogato in merito alla presunta violenza sessuale avvenuta nei confronti di una ragazza di 22 anni, la notte fra ...