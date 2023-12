‘Cash Or Trash’ | i mercanti pronti per gli speciali di Natale | «Sorprese e ospiti»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il periodo delle feste contagia anche lo studio di Cash Or Trash che indossa l’abito più elegante e sbarca in prima serata sul Nove con due appuntamenti natalizi. Il programma cult propone, infatti, due puntate inedite a tema festivo in onda mercoledì 20 e 27 dicembre alle 21.25. La squadra dipiù famosa del piccolo schermo sarà, quindi, alle prese con una serie di oggetti presentati per l’occasione da alcuni volti noti – Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria. Come sempre, alla guida del format, Paolo Conticini in uno studio completamente addobbato per l’occasione. L’autorevole esperto Alessandro Rosa valuterà l’oggetto all’insaputa deiche si daranno battaglia Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Giovanni De Santis per aggiudicarsi i pezzi migliori. “Vedrete tanti oggetti ...