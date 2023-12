Caserta | pc rigenerati del Comune a famiglie bisognose

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSaranno distribuiti a 114della città dii personal computerche erano in dotazione agli uffici comunali e che, in corrispondenza con l’emergenza sanitaria legata al Covid, sono stati sostituiti nell’ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica deldi, per ottimizzare i servizi da remoto in favore dell’utenza. Sul sito delè stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione dei pc, atto finale di un percorso iniziato con l’approvazione all’unanimità in Consiglio Comunale di una mozione, proposta dal consigliere e presidente della IV Commissione permanente “Politiche Sociali”, Francesco Guida, e firmata dai componenti della ...