Caserta | Anagrafe e Giudice di Pace in coabitazione nella palazzina di via Graefer | alla Sacchi uffici della Questura

(Di mercoledì 20 dicembre 2023). Oggi pomeriggio, presso la sede del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, c’è stata la sottoscrizione di una convenzione tra il Comune die il Tribunale per l’utilizzo dell’edificio sito in Via(attuale sede deldi) al fine di consentire lo svolgimento congiunto di attività amministrative-comunali e giudiziarie. Gliche andranno in uso al Comune, il cui ingresso sarà previsto sul lato di Piazza Pitesti, verranno ubicati al piano terra, nelle due stanze adiacenti allo stesso ingresso, al secondo piano, dove sarà adoperata la metà degli spazi, e al terzo piano, con l’utilizzototalità delle stanze. L’ingresso degligiudiziari, invece, resterà dal lato di via ...