Carceri | 1 612 aggressioni in 11 mesi | +39%

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) ROMA – "Dal 1° gennaio al 30 novembre 2023 sono state ben 1.612 leperpetrate da detenuti e internati ai danni di operatori del Corpo di polizia penitenziaria secondo i dati censiti dall'Ufficio Attività Ispettiva e di Controllo del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP). Con una crescita del 39% rispetto allo stesso periodo

Si registra una crescita del 39% rispetto allo scorso anno, continua l'escalation di violenza nei penitenziari