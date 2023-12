Capodanno in Piazzale degli Alpini | Giuliano Palma accompagnerà i bergamaschi verso il 2024

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Bergamo. Sarà la voce inconfondibile diad animare il2023 a Bergamo, in. Nella notte di San Silvestro, il prossimo 31 dicembre, sarà la musica di uno dei migliori frontman italiani ad accompagnare iuno scintillante inizio di. La serata in piazza si aprirà e si concluderà con il dj set di Radio Number One con Vittoria Marletta e Alvise Salerno, che scalderà il pubblico prima del concerto e poi ancora dopo la mezzanotte, con una selezione dei grandi successi musicali dell’anno che si chiude e quelli di sempre, per ballare, cantare e celebrare l’arrivo deltutti insieme. L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione ...