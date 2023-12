Capannelle esclusa dalle competizioni ippiche | la decisione del Ministero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)rinuncia alle corse. L’ippodromo che ha fatto la storia resta “fuori servizio” per tutto il 2024: il motivo.rinuncia alle corse per il 2024. Il noto ippodromo sembra non avere le carte in regola per ospitare eventi legati all’ippica. Il problema non sembrerebbe essere legato alla struttura, ma alla parte burocratica che implica. Sospesa – letteralmente – è la disponibilità dell’ippodromo (in ambito di documentazione) per ospitare gare odi vario genere. La sottolineatura arriva daldell’Agricoltura con competenza sull’ippica. Rebus, la situazione della struttura Il problema è il riconoscimento delle società di corse, ma la situazione sembra ...