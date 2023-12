Caos all’Hellas Verona | arriva la Finanza e sequestra tutto | cosa è successo

Leggi su notizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le Fiamme Gialle nell’ambito di una inchiesta che riguarda il presidente Setti hanno avviato la procedura per bancarotta L’Hellasnei guai. E anche il suo presidente Maurizio Setti. La Guardia didi Bologna, nell’ambito di un’inchiesta portata avanti da diverso tempo, e su indicazione della Procura di Bologna, hato il 100% delle quote del club e come conseguenza il numero uno della società e proprietario del club Maurizio Setti risulta indagato per bancarotta. Guai per ilche ha vistote le quote del club e indagato il presidente Setti (Ansa Notizie.com)E’ stato addirittura dato seguito a un decreto di sequestro preventivo e urgente, emesso dal gip, per quel che riguarda la partecipazione azionaria della società Star Ball Srl, pari al 100%, nel club Hellas ...