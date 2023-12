Cantautrici | al via il bando per il Premio Bianca d’Aponte

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Chiara Ianniciello premiata da Nina Zilli – foto di Giorgio BulgarelliAVERSA – Arriva ad un traguardo importante il “– Città di Aversa”, il contest riservato a. Giunge infatti nel 2024 alla 20a edizione, le cui finali sono in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24, 25 e 26 ottobre. I lavori sono già avviati e da pochi giorni è on line ildel concorso, la cui iscrizione è come sempre gratuita e senza preclusioni di genere musicale. La scadenza è fissata al 18 aprile 2024. La scheda di iscrizione e il nuovodi concorso si possono trovare su www.daponte.it. Le finaliste del, che si avvale della direzione artistica di Ferruccio Spinetti, saranno come sempre selezionate ...