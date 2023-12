Cantante di Amici abbandona il mondo della musica | “Decisione sofferta ma dovuta”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Calma è stato il terzo eliminato dal serale21esima edizione di, era marzo 2022. A un anno e mezzo di distanza da quel momento ilha deciso di appendere definitivamente il microfono al chiodo. Lo ha annunciato lui stesso, via Twitter, sottolineando che “il progetto Calma finisce qui, così come la mia“. “È stata una, ma” – ha esordito ilnel suo lungo sfogo social – “Non ho più la pace dentro e non ho più trovato gli stimoli di cui avrei bisogno continuamente per fare questo lavoro. Per essere parte di un sistema bisogna sottostare a richieste e idee non solo proprie. Ma io devo onestà e sincerità alle mie canzoni, che poi le mie canzoni sono io. E per coerenza non ho mai piegato la testa ...