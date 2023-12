Cameron Diaz | «Per una coppia dovrebbe essere normale dormire in camere separate»

Dopo molti anni lontana dalle scene cinematografiche, Cameron Diaz tornerà sugli schermi con Jamie Foxx per Back in Action, un nuovo titolo d’azione ... (cinemaserietv)

Cameron Diaz difende il collega Jamie Foxx dalle voci che lo accusano di esserci comportato da "pazzo" sul set del loro ultimo film Netflix Back in ... (movieplayer)

È morto a 35 anni Evan Ellingson - l’ex attore bambino al fianco di Cameron Diaz

Evan Ellingson, ex attore bambino, è morto all’età di 35 anni. L’uomo, che era conosciuto per i suoi ruoli di primo piano in diversi film e serie ... (news.robadadonne)