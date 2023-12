Cameron Diaz | “dormire separati per una coppia deve essere normale”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)ha, indubbiamente, delle opinioni particolari riguardo la vita diall’interno di un matrimonio. Questo prevedono di normalizzare non solo l’utilizzo di camere separate ma, addirittura, di case autonome. Un discorso che l’attrice ha affrontato con il suo caratteristico umorismo durante il podcast Lipstick on the Rim di Molly Sims ed Emese Gormley. Per quanto mi riguarda sarebbe perfetta un’organizzazione in cui io ho la mia casa e lui ha la sua. Quella di famiglia, invece, si trova nel mezzo. Questo vuol dire che andrò anella mia stanza e lui può andare nella tua. E va tutto bene. Nel mezzo, poi, si potrebbe avere anche la camera comune in cui ci si riunisce per i momenti privati. Una teoria che, secondo alcuni, l’attrice non avrebbe dovuto condividere con il pubblico. La ...