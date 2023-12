Call of Duty MW3 e WZ2 | Arriva Babbo Natale con ricompense e modalità

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’atmosfera natalizia si è impossessata delle arene virtuali diofcon l’epico evento annuale, Santa’s Slayground. Activision ha dato il via a questa celebrazione festiva, trasformando lemultiplayer di COD Modern Warfare 3 eofWarzone in un’esperienza ricca di sfide a tema natalizio e premi esclusivi. Un Mondo di Neve, Luci e Azione Durante questa festa digitale, i giocatori hanno avuto l’opportunità di immergersi in un mondo ricco di neve, luci scintillanti e atmosfere festose. L’evento ha abbracciato l’intera comunità dei fan di COD, portando in primo piano mappe invernali come Shipmas e Hangover. Le lobby tematiche, come l’Infectious Holiday, hanno trasformato le tipiche partite multiplayer in emozionanti battaglie natalizie. Tra le sfide più coinvolgenti c’è ...